Prabowo Tegaskan Sikap Non-Blok Indonesia di Forum Bisnis Jepang

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non-blok, saat menghadiri Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang terbuka dan mengandalkan kerja sama ekonomi internasional sebagai pilar utama pertumbuhan.

“Kami mengandalkan perdagangan dan kemitraan ekonomi yang erat. Itulah sebabnya kebijakan luar negeri kami selalu non-blok,” ujar Prabowo.

Ia juga menegaskan filosofi diplomasi Indonesia yang mengedepankan persahabatan dengan semua negara.