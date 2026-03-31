Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Haedar Nashir Sampaikan Duka atas Gugurnya Pasukan Perdamaian di Lebanon

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |23:10 WIB
Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan duka mendalam atas gugurnya pasukan perdamaian di Lebanon, termasuk tiga prajurit TNI yang meninggal dunia akibat serangan Israel di wilayah tersebut. Salah satu prajurit yang gugur diketahui merupakan kader Muhammadiyah.

“Kami menyampaikan duka yang mendalam. Kami mengutuk segala bentuk kekerasan dan penindasan,” ujar Haedar saat menyampaikan tausiyah Syawalan dalam rangkaian Silaturahmi Idulfitri 1447 H PP Muhammadiyah di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, salah satu prajurit TNI yang gugur adalah Praka Farizal Rhomadhon, kader Muhammadiyah asal Kulon Progo, Yogyakarta. Muhammadiyah juga mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan yang dilakukan Israel.

Menurut Haedar, kondisi dunia saat ini menunjukkan dua realitas besar, yakni kegagalan peradaban modern dan situasi global yang cenderung katastrofik. Berbagai peristiwa kekerasan, genosida, hingga lemahnya penegakan hukum internasional menjadi indikator belum tercapainya cita-cita peradaban dunia.

“Ini menunjukkan cita-cita besar peradaban modern belum sepenuhnya tercapai. Sekecil apa pun peran kemanusiaan tetap penting untuk menjaga peradaban,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement