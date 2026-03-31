Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Polisi Belum Temukan Warga Sipil Terlibat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |15:58 WIB
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Polisi Belum Temukan Warga Sipil Terlibat
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin (foto: Okezone)
JAKARTA - Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan, pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan warga sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

"Tadi sudah kami sampaikan proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan, dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan dari sipil sampai dengan proses penyerahan," kata Iman kepada wartawan, Selasa (31/3/2026). 

Diketahui, Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret 2026 malam, usai menghadiri acara podcast berjudul "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23.00 WIB.

Belakangan, TNI menyatakan telah menangkap 4 orang anggotanya yang diduga jadi pelaku penyiraman air keras ke Andrie Yunus, yakni NDP, SL, BHW, dan ES.

NDP berpangkat kapten. Sementara SL dan BHW berpangkat letnan satu (lettu) dan ES berpangkat sersan dua (serda).

 

