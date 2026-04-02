Awas Tsunami! Warga Panik Berhamburan, Air Laut Surut 4 Meter saat Gempa Besar M 7,6

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |08:38 WIB
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan M7,6 yang mengguncang Bitung, Sulawesi Utara,  sempat memicu fenomena surutnya air laut di wilayah Kota Bitung. Meski sempat menimbulkan kekhawatiran tsunami, kondisi di lapangan telah berangsur normal.

Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, mengungkapkan gempa terjadi sekitar pukul 06.48 WITA dengan guncangan cukup kuat selama kurang lebih 20 detik.

Dia mengatakan, awalnya gempa tidak berpotensi tsunami, namun beberapa menit kemudian BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami.

“Memang sempat ada sedikit air surut sekitar 4 meter dari biasanya normalnya,” ujar Albert Zai saat dihubungi, Kamis (2/4/2026).

Zai menambahkan, hingga sekitar pukul 07.12 WITA, tidak ditemukan tanda-tanda tsunami dan air laut kembali berangsur normal. Situasi di lapangan pun berangsur kondusif seiring masyarakat yang mulai tenang.

Saat gempa terjadi, aktivitas warga di Bitung tengah berlangsung. Terutama bersiap berangkat kerja. Guncangan gempa yang cukup kuat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.  Namun untuk situasi sekarang sudah tenang dan kondusif.

"Tadi warga sedang persiapan untuk kerja, karena pukul 6.48 itu cukup terang karena jam 05.00 sudah terang di waktu Indonesia bagian tengah itu. Jadi rata rata masyarakat sudah mulai ada kegiatan-kegiatan,”ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210177/viral-Nzjw_large.jpg
BMKG: Tsunami Terjang 9 Wilayah Usai Gempa Besar M7,6 Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210168/viral-9RcE_large.jpg
Wanita di Manado Nekat Lompat dari Bangunan 2 Lantai saat Gempa Besar M,76
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210163/viral-mtbH_large.jpg
Gempa Besar M,76 Bitung, BMKG: Waspada Potensi Tsunami hingga 3 Meter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210162/viral-76dZ_large.jpg
5 Wilayah Diterjang Tsunami Usai Gempa Besar M7,6 Bitung, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210155/gempa-gpE8_large.jpg
Picu Tsunami, Gempa Besar M7,6 di Bitung Termasuk Megathrust
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210153/viral-yFLd_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Bitung, Satu Orang Tewas di Manado Tertimpa Bangunan
