Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Puji Aksi Heroik Sugianto yang Selamatkan Lansia dari Kebakaran di Korsel

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |15:43 WIB
Prabowo Subianto bersama PMI Sugianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa bangganya terhadap Sugianto, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Indramayu, Jawa Barat. 

Hal tersebut terlihat saat Prabowo bertemu Sugianto dalam jamuan santap siang kenegaraan di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Rabu 1 April 2026.

Sugianto diundang secara khusus oleh Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, dalam jamuan kenegaraan tersebut saat menjamu Prabowo dan delegasi Indonesia.

Sugianto dikenal luas di Korea Selatan karena aksinya menyelamatkan tujuh lansia dari kebakaran hutan di Yeongdeok pada Maret 2025.

Dalam acara tersebut, Sugianto tampak mengenakan setelan jas dan berdiri di antara para tamu kehormatan, termasuk di dekat Presiden Korea Selatan. Ia juga sempat berbincang dengan Prabowo.

Prabowo kemudian menyalaminya dan beberapa kali menepuk punggungnya sebagai bentuk apresiasi.

"Baik-baik kau ya, mereka senang sama kamu," ujar Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement