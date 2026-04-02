Prabowo Puji Aksi Heroik Sugianto yang Selamatkan Lansia dari Kebakaran di Korsel

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa bangganya terhadap Sugianto, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Indramayu, Jawa Barat.

Hal tersebut terlihat saat Prabowo bertemu Sugianto dalam jamuan santap siang kenegaraan di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Rabu 1 April 2026.

Sugianto diundang secara khusus oleh Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, dalam jamuan kenegaraan tersebut saat menjamu Prabowo dan delegasi Indonesia.

Sugianto dikenal luas di Korea Selatan karena aksinya menyelamatkan tujuh lansia dari kebakaran hutan di Yeongdeok pada Maret 2025.

Dalam acara tersebut, Sugianto tampak mengenakan setelan jas dan berdiri di antara para tamu kehormatan, termasuk di dekat Presiden Korea Selatan. Ia juga sempat berbincang dengan Prabowo.

Prabowo kemudian menyalaminya dan beberapa kali menepuk punggungnya sebagai bentuk apresiasi.

"Baik-baik kau ya, mereka senang sama kamu," ujar Prabowo.