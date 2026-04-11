Canda Prabowo Usai Mundur dari IPSI: Dulu Saya Juga Bisa ‘Matah-Matah’

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Prabowo Subianto, melontarkan kelakar saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB IPSI di Jakarta International Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Diketahui, fokus utama Munas kali ini adalah menyusun peta jalan untuk mendorong pencak silat agar segera dipertandingkan secara resmi di ajang Olimpiade. Selain itu, agenda krusial lainnya adalah menentukan nakhoda baru untuk memimpin PB IPSI periode 2026–2030.

Nama Prabowo sendiri sejatinya masih didorong untuk kembali memegang kemudi PB IPSI. Akan tetapi, orang nomor satu di Indonesia itu memutuskan untuk pamit undur diri dari PB IPSI. Ia tak ingin namanya kembali diusung sebagai pemimpin dan lebih memilih menyerahkan tongkat estafetnya.

Usai menyampaikan mundur, Prabowo mengilas balik perjalanannya di dunia silat. Pria berusia 74 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya sangat erat dengan silat karena kakek dan orangtuanya menggeluti silat.

“Saya ingin sedikit nostalgia karena kakek saya salah satu juga penggemar dan pendiri perguruan pencak silat di Madiun, 'Setia Hati'. Itu tahun sebelum kemerdekaan. Dan beliau latihan sampai lanjut usia di ruangan beliau, pernapasan dan sebagainya,” kata Prabowo dalam sambutannya di JCC, Senayan, Sabtu.

“Kemudian orangtua saya juga salah satu pembina Pengurus Besar IPSI, cukup lama juga. Sehingga bagi saya pencak silat adalah suatu panggilan sebagai anak bangsa,” sambungnya.

Lingkungan yang dekat dengan silat tersebut memberikan dampak positif dalam kariernya di dunia militer. Karena semasa kariernya sebagai prajurit, Prabowo diwajibkan untuk belajar berbagai cabang olahraga bela diri, termasuk pencak silat.