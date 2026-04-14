Kala Prabowo Ucapkan Hari Kosmonaut untuk Putin, Sorot Nama 'Gagarin' di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |14:24 WIB
Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Dok Setpres)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Kosmonaut kepada Presiden Vladimir Putin dan rakyat Rusia. Ucapan selamat itu disampaikan Prabowo kepada Putin di Istana Kremlin, Senin 13 April 2026.

Ucapan penuh persahabatan ini menandai kedekatan hubungan bilateral antara kedua negara di tengah dinamika ketegangan geopolitik global. Hal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berpegang pada politik luar negeri bebas aktif dan nonblok, serta menjalin persahabatan dengan semua negara.

“Saya tahu bahwa kalau tidak salah, baru kemarin, 12 April, adalah Hari Kosmonautika bagi Rusia. Itu sangat besar pengaruhnya di dunia,” kata Prabowo.

Salah satu pengaruh dari Hari Kosmonaut juga terjadi di Indonesia. Warga Indonesia bahkan memberi nama anak mereka dengan nama-nama besar Rusia.

“Banyak orang Indonesia, anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak,” ujar Prabowo.

Hari Kosmonaut merupakan hari internasional untuk merayakan keberhasilan penerbangan luar angkasa pada 12 April 1961. Hari ini diperingati setiap 12 April untuk mengenang penerbangan perdana manusia ke luar angkasa. Saat itu, kosmonaut pertama yang mencapai luar angkasa adalah Yuri Gagarin yang berasal dari Rusia.

Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada Putin. “Saya mengucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia memperingati hari penting, yaitu Hari Paskah.”

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212320/prabowo_dan_putin_bertukar_cendera_mata-gNEB_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212289/prabowo-jRTA_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212283/prabowo_subianto-aoBX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212137/presiden_prabowo-H0Fe_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211899/prabowo_subianto-jgN1_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211905/prabowo_subianto-RWa3_large.jpg
