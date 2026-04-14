Usut Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Biro Travel

Usut Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Biro Travel
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji dari latar belakang biro travel haji. Hari ini, terdapat lima petinggi travel haji yang dipanggil. 

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya. 

Saksi yang dipanggil adalah Fatma Kartika Sari selaku Direktur Utama PT Gadika Expressindo; Sulistian Mindri selaku General Manager PT Gaido Azza Darussalam; Merisdel Muslim selaku Direktur Utama PT Garuda Abadi; Rinnu Hidayati selaku Direktur PT Manajemen Qolbu Tauhiid; dan Fadli Akbar Sani selaku Direktur PT Global Wisata Idaman. 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," ujarnya. 

Belum diketahui materi apa yang akan didalami  tim penyidik KPK dari keterangan lima saksi tersebut. 

