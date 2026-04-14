BNPB Catat Rentetan Bencana Banjir-Karhutla di Sejumlah Wilayah dalam 24 Jam Terakhir 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |15:10 WIB
Bencana banjir (foto: BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang terjadi dalam periode 24 jam terakhir per  13 April 2026 pukul 07.00 WIB hingga 14 April 2026 pukul 07.00 WIB. 

Berdasarkan data Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, terdapat beberapa kejadian baru yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan angin kencang, serta bencana hidrometeorologi kering berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kejadian baru yang pertama adalah banjir di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Minggu 12 April 2026, akibat luapan Sungai Lusi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur di wilayah hulu dan sebagian besar wilayah Grobogan. 

"Bencana ini telah berdampak pada 475 kepala keluarga dengan jumlah rumah terdampak mencapai 475 unit," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (14/4/2026).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan, wilayah yang terdampak meliputi Desa Karanganyar dan Kelurahan Purwodadi di Kecamatan Purwodadi, Desa Jono di Kecamatan Tawangharjo, Desa Boloh di Kecamatan Toroh, Desa Monggot di Kecamayan Geyer dan Desa Mojorebo di Kecamatan Wirosari. 

Berikutnya, kata Aam, banjir juga terjadi di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Senin (13/4), yang berdampak pada sekitar 230 kepala keluarga atau 832 jiwa, dengan 230 unit rumah terdampak.

"Banjir ini terjadi Desa Sawang, Desa Rumintin dan Kelurahan Tambaranang, Kecamatan Tapin Selatan. Kondisi terkini menunjukkan genangan air mulai mengalami penurunan," ungkapnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/338/3212040//pohon_tumbang-Haou_large.jpg
Bekasi Dilanda Hujan Badai, Pohon Tumbang hingga Atap Rumah Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/338/3212036//angin_kencang-f2VY_large.jpg
Hujan Angin Kencang Landa Ciawi Bogor, Belasan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/338/3211648//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-ETqH_large.jpg
Atasi Banjir Jakarta, Kanal Banjir Barat Dikeruk Besar-besaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3211088//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-UJLz_large.jpg
Pramono Targetkan Pompa Ancol 40.000 Liter/Detik untuk Redam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/338/3210736//cuaca_hujan-H3lj_large.jpg
Hujan Badai Terjang Tangsel: 25 Titik Banjir, 13 Lokasi Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/340/3210713//mayat-KWxt_large.jpg
Dilaporkan Hilang, Anak 8 Tahun Korban Banjir Demak Ditemukan Tewas
