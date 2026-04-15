Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Minta Daerah Perkuat Inovasi dan Kebijakan Berbasis Bukti

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |09:48 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat lompatan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)  Yusharto Huntoyungo menegaskan, guna mencapai lompatan inovasi, pemerintah daerah tidak cukup mengandalkan kreativitas, namun didukung kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan serta kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

‘’Inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan,’’ ujar Yusharto saat Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diselenggarakan oleh Bapperida Tabalong dikutip Rabu (16/4/2026).

"Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga memiliki dampak luas,”lanjutnya.

Kebijakan berbasis bukti dapat memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis data dan pembuktian empiris, sehingga mampu meminimalisir risiko kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik.

Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.

“Kami yakin ke depan dampak inovasi dari Kabupaten Tabalong akan semakin baik, dengan catatan kualitas inovasi yang dihasilkan betul-betul diperhatikan kualitasnya" ujarnya.

Yusharto juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui dukungan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah tentang inovasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/16/3212479//pemerintah-6B9a_large.jpg
Pemerintah Siapkan Talenta Kreatif Kuasai AI Lewat Beasiswa Badan Ekraf Digital Talent
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212218//mendagri_tito_karnavian-nHCy_large.jpg
Daerah Wajib Terapkan WFH, Mendagri : Bentuk Loyalitas ke Pemerintah Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212259//yusharto_huntoyungo-XY7G_large.jpg
Kemendagri Soroti Inovasi untuk Pelayanan Publik di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212203//mendagri_tito_karnavian-5XYy_large.jpg
Kasus Korupsi Kepala Daerah Berulang, Mendagri Soroti Sistem Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212141//mendagri_tito_karnavian-en41_large.jpg
Mendagri Ungkap Angka Kemiskinan di Seluruh Papua Lebih Tinggi dari Rata-Rata Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3212041//kkp_hentikan_operasional-UTV8_large.png
Pemerintah Ungkap Alasan Dihentikan Operasional Resor Milik WNA di Pulau Maratua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement