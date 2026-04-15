Breaking News! KKB Papua Mengamuk Tembaki Warga, 2 Bocah dan 1 Perempuan Jadi Korban 

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |16:54 WIB
Breaking News! KKB Papua Mengamuk Tembaki Warga, 2 Bocah dan 1 Perempuan Jadi Korban 
KKB Papua Mengamuk Tembaki Warga, 2 Bocah dan 1 Perempuan Jadi Korban 
PAPUA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua melakukan penembakan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (15/4/2026). Sejumlah warga jadi korban.

Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat kampung, tokoh adat, PMI, serta Kodim 1714/Puncak Jaya, guna memastikan proses evakuasi berjalan lancar.

“Fokus utama kami saat ini adalah keselamatan dan penanganan para korban penembakan KKB,” ujar Wirya Arthadiguna kepada Okezone.


Personel TNI masih terus melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan dari korban dan warga sekitar untuk mengungkap lebih lanjut kelompok KKB yang melakukan penembakan terhadap warga Distrik Sinak.

Peristiwa penembakan ini pertama kali diterima warga Kampung Tirineri, Distrik Yambi. Kepala suku setempat, Dianus Enumbi, menemukan sejumlah korban dalam kondisi terluka di sebuah honai milik Gerson Telenggeng, akibat tembakan dari KKB Lekagak Telenggen.

Dianus segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat TNI di wilayah setempat, berharap para korban segera mendapatkan pertolongan medis.

 

Berita Terkait
Jenderal Kopassus Yudha Airlangga Sambangi Basis KKB, Beri Pelayanan ke Masyarakat Distrik Gome
Berhasil Ditangkap, Pulan Wonda KKB yang Tembaki Tito Karnavian Sempat Buron 7 Tahun
Jejak Berdarah Pulan Wonda Anggota KKB yang Tembaki Tito Karnavian
OTK yang Serang Tukang Ojek di Paniai Papua Diburu Aparat
Breaking News! Komandan KKB Papua yang Tembaki Tito Karnavian Dilumpuhkan
Brutal! KKB Papua Aniaya Tukang Ojek hingga Kritis, Begini Kronologi Lengkapnya
