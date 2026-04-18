Dilaporkan Terkait Dugaan Nistakan Agama, JK Doakan Pelapor Diampuni Allah SWT

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |19:57 WIB
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK) bakal mempertimbangkan untuk melaporkan balik orang-orang yang telah memfitnahnya terkait dugaan penistaan agama. Namun, lebih dahulu dia mendoakan para pemfitnahnya itu diampuni Allah SWT.

1. Doakan agar Diampuni Allah

"Kami sedang mulai mempelajari itu di mana letak. Mudah-mudahan Allah memaafkannya, para pemfitnah itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kami akan pertimbangkan, karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi," ujar JK pada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, orang-orang yang telah memfitnahnya itu shanya bisa berbicara omong kosong. Pasalnya, mereka bahkan tidak pernah terjun langsung melakukan perdamaian di daerah konflik sebagaimana yang pernah dilakukannya di Maluku.

"Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua, orang yang besar ngomong, apa yang dia lakukan pada saat itu (konflik di Maluku terjadi)?" tuturnya.

JK menjelaskan, sejatinya banyak masyarakat, khususnya jamaah masjid yang juga hendak melakukan demo mendukung untuk melawan fitnah terhadapnya. Namun, dia melarangnya karena persoalan tersebut harus diselesaikan sesuai aturan hukum.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213250/jusuf_kalla-8mCJ_large.jpg
JK: Kasih Tahu Termul, Jokowi Jadi Presiden karena Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213241/jusuf_kalla-UQn9_large.jpg
JK Murka Dituduh Nistakan Agama Terkait Ceramahnya di Masjid UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212631/viral-Sj6t_large.jpg
Apakah Ceramah Jusuf Kalla di UGM Menista Agama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212527/jusuf_kalla-qtz7_large.jpg
Dilaporkan Dugaan Penistaan Agama, Jubir JK: Upaya Pembungkaman Isu Ijazah Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211240/jusuf_kalla-Ot1p_large.jpg
JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli agar Tidak Meresahkan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211218/jusuf_kalla-QF64_large.jpg
JK Turun Gunung Laporkan Rismon ke Bareskrim, Geram Difitnah Bohir Rp5 Miliar Kasus Ijazah Jokowi
