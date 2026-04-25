Dihadiri Wagub DKI, Umat Pentakosta Jakarta Siap Bangun Keharmonisan Sosial

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menghadiri pelantikan jajaran pengurus Perkumpulan Kerukunan Umat Pentakosta Indonesia (Perkupi), di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2026).

Rano Karno mengatakan, Perkupi mempunyai peran strategis dalam memperkuat persaudaraan dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Kontribusi organisasi keagamaan sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, maupun kehidupan bermasyarakat di Jakarta.

"Peran ini menjadi semakin penting di tengah dinamika Jakarta sebagai kota yang terus berkembang," kata Rano.

Menurutnya, keberagaman merupakan fondasi utama Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu terlibat aktif menjaga toleransi dan kebersamaan.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai toleransi, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan kehidupan yang aman dan sejahtera bagi seluruh warga," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Perkupi, Sabam Sinaga mengingatkan tentang pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan serta komitmen dalam mempererat persatuan umat Pentakosta di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

"Kami di Perkupi berkomitmen penuh untuk memperkuat Asta Cita Presiden, khususnya dalam membangun keharmonisan kehidupan beragama dan berbangsa," kata Sabam Sinaga.