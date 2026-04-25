Dihadiri Wagub DKI, Umat Pentakosta Jakarta Siap Bangun Keharmonisan Sosial

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |18:54 WIB
Dihadiri Wagub DKI, Umat Pentakosta Jakarta Siap Bangun Keharmonisan Sosial
Rano Karno: Perkuat Persaudaraan dan Jaga Kerukunan Umat!
JAKARTA  – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menghadiri pelantikan jajaran pengurus Perkumpulan Kerukunan Umat Pentakosta Indonesia (Perkupi), di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2026).

Rano Karno mengatakan, Perkupi mempunyai peran strategis dalam memperkuat persaudaraan dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Kontribusi organisasi keagamaan sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, maupun kehidupan bermasyarakat di Jakarta.

"Peran ini menjadi semakin penting di tengah dinamika Jakarta sebagai kota yang terus berkembang," kata Rano.

Menurutnya, keberagaman merupakan fondasi utama Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu terlibat aktif menjaga toleransi dan kebersamaan.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai toleransi, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan kehidupan yang aman dan sejahtera bagi seluruh warga," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Perkupi, Sabam Sinaga mengingatkan tentang pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan serta komitmen dalam mempererat persatuan umat Pentakosta di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

"Kami di Perkupi berkomitmen penuh untuk memperkuat Asta Cita Presiden, khususnya dalam membangun keharmonisan kehidupan beragama dan berbangsa," kata Sabam Sinaga.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214567//wakil_gubernur_dki_jakarta_rano_karno-ArTk_large.jpg
Satpol PP Minta Tambah 5 Ribu Personel, Rano Karno: Damkar Saja 11 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211916//rano_karno-HRWw_large.jpg
Rano Karno Tegaskan Jakarta Kota yang Merangkul, Bukan Memisahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211919//halal_bihalal-Lhjc_large.jpg
Kenapa Halal Bihalal Jakarta Digelar di Kota Tua? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209421//pemerintah-zqse_large.jpg
Wajah Baru Anjungan DKI di TMII Jelang HUT ke-500, Pemprov DKI Gelontorkan Anggaran Rp77,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/338/3208126//pramono-9UoH_large.jpg
Pramono-Rano Sholat Id Bersama Ma’ruf Amin di Balai Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205672//pawai_ogoh_ogoh_di_cfd-QToA_large.jpg
Ribuan Orang Meriahkan Pawai Ogoh-Ogoh, Rano: Budaya Jadi Jembatan Toleransi
