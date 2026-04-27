Qodari Tiba di Istana Jelang Reshuffle: Diminta Presiden Perkuat Komunikasi Pemerintah

JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, jelang reshuffle yang akan berlangsung pada Senin (27/4/2026).

Qodari mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, untuk datang ke Istana siang ini.

"Tadi ditelepon oleh Pak Seskab, Bapak Presiden meminta saya untuk membantu komunikasi, berkomunikasi secara maksimal untuk program-program pemerintah yang latar belakangnya adalah kehidupan bernegara," kata Qodari kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Qodari dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom). Namun, saat ditanya kepastiannya, ia menjawab diplomatis.