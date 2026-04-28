Dirut KAI: Evakuasi Tabrakan KA Argo Bromo–KRL Berjalan Hati-hati

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |07:56 WIB
Kecelakaan kereta di Bekasi (foto: Okezone/Aldhi)
JAKARTA - Proses evakuasi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur masih menyisakan ketegangan. Hingga Selasa (28/4/2026) pagi, tiga orang dilaporkan masih terperangkap di dalam rangkaian kereta, sementara tim gabungan terus berjibaku melakukan penyelamatan dengan penuh kehati-hatian.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, mengungkapkan bahwa total korban meninggal dunia mencapai tujuh orang. Selain itu, 81 korban lainnya mengalami luka-luka dan tengah menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

“Masih ada sekitar tiga orang yang terperangkap di dalam kereta. Proses evakuasi kami lakukan sangat hati-hati untuk memastikan keselamatan korban,” ujar Bobby dalam konferensi pers di lokasi.

Evakuasi yang telah berlangsung sekitar delapan jam itu melibatkan tim dari Basarnas dan berbagai unsur terkait. Fokus utama saat ini adalah mengeluarkan korban yang masih terjebak tanpa memperburuk kondisi struktur kereta yang rusak.

Sementara itu, sebanyak 12 gerbong KA Argo Bromo Anggrek telah berhasil dievakuasi dan dipindahkan ke Stasiun Bekasi. Proses selanjutnya akan difokuskan pada penanganan lokomotif serta pencarian korban yang belum berhasil dikeluarkan.

 

KAI Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan dan Proses Pemakaman Korban Tabrakan Kereta di Bekasi
Evakuasi 8 Jam Belum Tuntas, Tiga Korban Masih Terperangkap di KRL
Update Korban KA Argo Bromo Tabrak KRL: 7 Orang Meninggal dan 81 Luka-luka
Layanan KRL Hanya Sampai Stasiun Bekasi Imbas Tabrakan Kereta, Stasiun Bekasi Timur Ditutup
Tabrakan KRL di Bekasi Timur, KAI Buka Posko Informasi Bantu Keluarga Korban
Tabrakan Kereta KRL vs KA Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Kepala BP BUMN Ungkap Instruksi Presiden Prabowo
