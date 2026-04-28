Transjakarta Operasikan Shuttle Bekasi Timur–Bekasi Imbas Kecelakaan Kereta Api

JAKARTA – PT Transjakarta mengoperasikan layanan shuttle bus dari Stasiun Bekasi Timur menuju Stasiun Bekasi untuk mengatasi gangguan KRL lintas Cikarang–Bekasi akibat tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL pada Senin malam.

“PT Transportasi Jakarta merespons cepat kendala operasional yang terjadi pada layanan KAI Commuter di lintas Cikarang–Bekasi pagi ini. Sebagai bentuk dukungan bagi mobilitas masyarakat, Transjakarta mengoperasikan layanan bus shuttle untuk mengangkut pelanggan terdampak dengan tarif normal,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Selasa (28/4/2026).

Ayu menjelaskan, layanan tersebut disediakan untuk memfasilitasi pelanggan yang tertahan di Stasiun Bekasi Timur agar dapat melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Bekasi.

Dalam operasionalnya, Transjakarta mengerahkan empat armada khusus untuk layanan shuttle tersebut.

“Transjakarta mengerahkan empat unit bus yang difungsikan sebagai shuttle. Armada disiagakan untuk membantu mobilisasi pelanggan selama proses evakuasi di jalur kereta api berlangsung,” ujarnya.