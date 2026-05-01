Benny Rhamdani: Demokrasi Tidak Hanya Legislatif tapi Juga kapasitas Intelektual!

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani menegaskan pemilihan lokasi Bimteknas di luar Jakarta merupakan bentuk komitmen partai terhadap penguatan daerah. Menurut Benny, Hanura secara konsisten menyelenggarakan Bimteknas di berbagai daerah.

“Di tengah banyak agenda nasional yang dipusatkan di Jakarta, Hanura justru memilih daerah sebagai pusat kegiatan. Ini adalah komitmen kami untuk mendorong daerah berdaya sebagai fondasi Indonesia yang sejahtera,” kata Benny dalam konferensi pers di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip Jumat (1/5/2026).

Mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini menjelaskan, Bimteknas kali ini juga menjadi ajang konsolidasi internal partai. Sebab, Hanura akan menghadapi agenda verifikasi faktual partai dan persiapan menuju kontestasi demokrasi 2029.

Menurut Benny, penguatan kapasitas anggota legislatif merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem demokrasi.

“Demokrasi tidak hanya membutuhkan kekuasaan legislatif yang lahir dari legitimasi pemilu, tetapi juga kapasitas intelektual. Setiap keputusan politik tidak boleh diambil tanpa basis pengetahuan yang kuat,” tegasnya.