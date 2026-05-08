Pramono Bakal Tindak Sekolah Swasta Gratis yang Masih Pungut Bayaran 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |23:01 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bakal menindak tegas sekolah swasta gratis yang masih memungut bayaran kepada siswanya. Diketahui, pada tahun ini, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan 103 sekolah swasta gratis.

"Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu," ucap Pramono di Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Terkait program sekolah swasta gratis, ia menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan DPRD DKI Jakarta. Itu lantaran program ini tidak hanya bisa dijalankan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Yang pertama untuk sekolah gratis, komisi yang berwenang di DPRD segera akan saya terima secara official karena memberikan fasilitas sekolah gratis itu tidak mungkin sendirian oleh Pemerintah DKI Jakarta, jadi harus bersama-sama dengan DPRD," ucapnya. 

Lalu mengenai penambahan sekolah gratis tahun depan, Pramono menegaskan hal tersebut akan diputuskan bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

"Untuk tahun depan, berapa yang akan ditambahkan tentunya juga menjadi keputusan yang bersama," ucapnya.

Diketahui, 103 sekolah swasta gratis tersebar di lima wilayah yang ada di Ibu Kota. Di Jakarta Barat terdapat 20 sekolah swasta gratis, sedangkan di Jakarta Pusat ada 18 sekolah swasta gratis. 

Selanjutnya di Jakarta Selatan terdapat 22 sekolah swasta gratis. Di Jakarta Timur ada 23 sekolah swasta gratis dan Jakarta Utara terdapat 20 sekolah swasta gratis.

Berikut daftar sekolah swasta gratis di Jakarta: 


- Jakarta Barat

A. Jenjang SMP 

1. SMP MUHAMMADIYAH 32
2. SMP AL INAYAH
3. SMP AL HASANAH
4. SMP CINDERA MATA INDAH
5. SMP GARUDA
6. SMP MELANIA I
7. SMP KEMBANGAN

B. Jenjang SMA/SMK

8. SMA LAMAHOLOT
9. SMAS BUDI MURNI 2
10. SMAS YP BDN
11. SMKS CITRA UTAMA
12. SMKS MAARIF JAKARTA
13. SMKS PERMATA BUNDA
14. SMKS BENTENG GADING JAKARTA
15. SMKS PRIMA WISATA
16. SMKS AL HAMIDIYAH
17. SMKS KEBON JERUK JAKARTA

C. Jenjang SLB

18. SLB B-C ALFIANY
19. SLB C BINA INSAN KAMIL
20. SLB B-C KASIH BUNDA


- Jakarta Pusat 

A. Jenjang SMP

1. SMP TRIWIBAWA
2. SMP TRISULA PERWARI 2
3. SMP AT-TAQWA
4. SMP STRADA PELITA PEJOMPONGAN
5. SMP ISLAM AL-IHSAN
6. SMP PASKALIS 1
7. SMP ISLAM MERANTI
8. SMP YWPM
9. SMP PSKD 1
10. SMP MUHAMMADIYAH 16

B. Jenjang SMA/SMK

11. SMAS AT TAQWA JAKARTA
12. SMAS TAMAN MADYA I JAKARTA
13. SMKS YP IPPI PETOJO
14. SMKS AT TAQWA JAKARTA
15. SMKS TAMAN SISWA 2
16. SMK KATOLIK SINT JOSEPH
17. SMK AL-IHSAN

C. Jenjang SLB

18. SLB BC HARAPAN IBU

 

