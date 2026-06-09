Gempa M5,1 di Laut Sulawesi, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa kekuatan M5,1 mengguncang Laut Sulawesi, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa, 9 Juni 2026, pukul 13.15 WIB.

Hasil analisis BMKG episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,43° LU ; 125,21° BT, atau tepatnya berlokasi di laut 204 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe pada kedalaman 24 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip)," ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto dalam keterangan tertulisnya.+

Berdasarkan analisis hasil pengukuran percepatan tanah dan pemodelan peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas III MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe. Skala intensitas II - III MMI di Kendahe, Kepulauan Sangihe; Miangas, Kepulauan Talaud

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," tegas Wijayanto.

Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempabumi M7,7 di Mindanao, Filipina pada tanggal 8 Juni 2026 pukul 06.37.42 WIB. Hingga tanggal 9 Juni 2026, pukul 08.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 130 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock), dengan magnitudo terbesar M6,7.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.