Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo Mahasiswa Memanas, Sempat Terjadi Dorong-dorongan dengan Polisi 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |16:07 WIB
Demo Mahasiswa Memanas, Sempat Terjadi Dorong-dorongan dengan Polisi 
Demo Mahasiswa Memanas (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Aksi demonstrasi mahasiswa yang hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian. Massa aksi dan petugas terlibat aksi saling dorong di kawasan Simpang Susun Semanggi setelah akses menuju Jalan Sudirman ditutup sementara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, penutupan jalan dilakukan di area Simpang Susun Semanggi. Pengendara dari arah selatan dialihkan menuju kawasan Kuningan dan Pancoran. Lokasi tersebut juga menjadi titik berkumpulnya massa mahasiswa yang hendak menggelar aksi di Bundaran HI.

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan massa aksi sempat tertahan karena tidak diperkenankan melintas menuju lokasi demonstrasi yang telah ditentukan sebelumnya.

"Karena kita dari Depok, kita jalan lewat Lenteng Agung, belok kiri ke arah Pancoran. Kemudian di depan Polda Metro Jaya, Semanggi, harusnya kan kita belok kiri ambil bawah ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup," kata Dimas, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, pihak mahasiswa telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian dan juga mengumumkan lokasi demonstrasi melalui media sosial. Namun, massa justru diminta memindahkan titik aksi ke kawasan Gedung DPR/MPR.

"Kita sudah coba menyampaikan bahwasanya kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi, pun juga kami sudah mempublikasikan di media sosial semua terkait dengan titik aksi dan sebagainya, tapi kita dipaksa pindah ke depan gedung DPR/MPR," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224167//demonstrasi-IeqY_large.jpg
Aliansi UNJ Melawan Gelar Longmarch, Lalu Lintas di Jalan Pemuda Jaktim Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224156//demonstrasi-vgqB_large.jpg
Polisi Minta Mahasiswa Waspadai 'Penunggang Gelap' Demonstrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224155//polisi_tutup_sementara_jalan_sudirman-JaHe_large.jpg
Polisi Tutup Sementara Jalan Sudirman Imbas Demo Mahasiswa di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224151//demo_mahasiswa-WVQz_large.jpg
Sempat Tertahan di Semanggi, Massa Mahasiswa Longmarch Tembus Blokade Polisi ke HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224136//rekayasa_lalu_lintas-KYHI_large.jpg
Mahasiswa Demo di Tiga Titik Jakarta, Rekayasa Lalin Diberlakukan Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224133//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-Q1wP_large.jpg
Kawal Demo di Jakarta, Polda Metro Jaya Pastikan Anggota Tak Dibekali Senpi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement