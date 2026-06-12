Demo Mahasiswa Memanas, Sempat Terjadi Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA – Aksi demonstrasi mahasiswa yang hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian. Massa aksi dan petugas terlibat aksi saling dorong di kawasan Simpang Susun Semanggi setelah akses menuju Jalan Sudirman ditutup sementara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, penutupan jalan dilakukan di area Simpang Susun Semanggi. Pengendara dari arah selatan dialihkan menuju kawasan Kuningan dan Pancoran. Lokasi tersebut juga menjadi titik berkumpulnya massa mahasiswa yang hendak menggelar aksi di Bundaran HI.

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan massa aksi sempat tertahan karena tidak diperkenankan melintas menuju lokasi demonstrasi yang telah ditentukan sebelumnya.

"Karena kita dari Depok, kita jalan lewat Lenteng Agung, belok kiri ke arah Pancoran. Kemudian di depan Polda Metro Jaya, Semanggi, harusnya kan kita belok kiri ambil bawah ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup," kata Dimas, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, pihak mahasiswa telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian dan juga mengumumkan lokasi demonstrasi melalui media sosial. Namun, massa justru diminta memindahkan titik aksi ke kawasan Gedung DPR/MPR.

"Kita sudah coba menyampaikan bahwasanya kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi, pun juga kami sudah mempublikasikan di media sosial semua terkait dengan titik aksi dan sebagainya, tapi kita dipaksa pindah ke depan gedung DPR/MPR," ujarnya.