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Peristiwa 13 Juni: Tragedi Pesawat Garuda di Jepang hingga Konflik Indonesia–Malaysia

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 13 Juni: Tragedi Pesawat Garuda di Jepang hingga Konflik Indonesia–Malaysia
Pesawat Garuda Indonesia (foto: Okezone)
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JAKARTA - Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 13 Juni, salah satunya tragedi jatuhnya pesawat Garuda Indonesia di Jepang pada 1996. Berikut rangkuman peristiwa bersejarah pada 13 Juni yang dikutip dari Wikipedia:

13 Juni 1944

Jerman meluncurkan V-1, peluru kendali pertama yang digunakan pada Perang Dunia II dan ditembakkan ke London, Inggris.

Peluru kendali V-1 dan V-2 merupakan senjata Jerman pada masa Perang Dunia II yang menggunakan sistem autopilot sederhana untuk mempertahankan arah terbang sesuai rute yang telah ditentukan sebelumnya.

13 Juni 1964

Terjadi bentrokan besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di wilayah Sarawak, Borneo Britania.

Bentrokan ini merupakan bagian dari Konfrontasi Indonesia–Malaysia (1962–1966), terkait pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup Malaya, Sabah, dan Sarawak. Indonesia di bawah Presiden Soekarno saat itu menentang pembentukan tersebut karena dianggap sebagai bentuk kolonialisme baru.

 

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