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Jelang Aksi Massa, Lalu Lintas di Patung Kuda Masih Ramai Lancar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |10:08 WIB
Jelang Aksi Massa, Lalu Lintas di Patung Kuda Masih Ramai Lancar
Lalu Lintas di Patung Kuda Ramai Lancar (foto: Okezone/Jonathan)
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JAKARTA - Arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB, kendaraan dari arah Jalan MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat masih dapat melintas dengan kecepatan normal. Adapun kendaraan dari arah Istana Negara menuju Jalan MH Thamrin juga dapat melintas di seluruh ruas jalan.

Kepadatan kendaraan sesekali terjadi akibat lampu lalu lintas (traffic light). Meski demikian, tidak terlihat antrean panjang yang mengular.

Sementara itu, belum tampak massa yang tiba di lokasi yang menjadi titik aksi meski agenda unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB. Kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, hingga kawasan Silang Monas juga terpantau terkendali.

Ratusan personel kepolisian telah bersiaga di sejumlah titik sekitar kawasan Patung Kuda untuk mengantisipasi kedatangan massa aksi. Barrier dan kendaraan taktis juga terlihat disiapkan di sekitar lokasi.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
lalu lintas Demo Mahasiswa Demo
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