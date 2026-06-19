Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo di DPR, Ratusan Mahasiswa Trisakti Bawa 'Tritura'

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |14:15 WIB
Demo di DPR, Ratusan Mahasiswa Trisakti Bawa 'Tritura'
Mahasiswa Trisakti akan demontsrasi di DPR (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti akan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi ini, mereka akan membawa tuntutan yang disebut sebagai 'Tritura' atau Tiga Tuntutan Rakyat.

Menteri Luar Negeri Kepresma Trisakti, Arief Rizquna, menyampaikan aksi ini bukanlah aksi reaksioner. Pasalnya, mahasiswa Trisakti sudah melakukan persiapan matang mulai dari konsolidasi, inventarisasi isu, sampai akhirnya mengakumulasikan kemarahan mahasiswa menjadi sebuah gerakan pada hari ini.

"Tuntutan yang kita bawa, kita sebut sebagai Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat," kata Arief ditemui di Monumen Tragedi 12 Mei.

Tritura mahasiswa Trisakti yakni: 

1. Pemulihan ekonomi dan politik secara nasional. 
2. Berantas inkompetensi dari pejabat negara. 
3. Kembalikan supremasi sipil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225358/demonstrasi-r1D7_large.jpg
Demo Dukung Prabowo Bubar, Jalan Merdeka Selatan Jakpus Kembali Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225338/demo-ZUjX_large.jpg
7.000 Orang Demo di Silang Monas, Dukung Pemerintahan Prabowo Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225330/demonstrasi-4Hbf_large.jpg
Ada Demo Dukung Prabowo, Jalan Merdeka Selatan Jakpus Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/338/3225321/demo-yV7J_large.jpg
Ada 5 Titik Demo di Jakarta Hari Ini, Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225311/demonstrasi-TBtg_large.jpg
Ribuan Mahasiswa Trisakti 'Kampus Reformasi' Bakal Demo Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3225072/bem_ui-R58O_large.jpg
Ketua BEM UI Pastikan Bakal Kembali Gelar Aksi di Bundaran HI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement