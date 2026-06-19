Demo di DPR, Ratusan Mahasiswa Trisakti Bawa 'Tritura'

JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti akan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi ini, mereka akan membawa tuntutan yang disebut sebagai 'Tritura' atau Tiga Tuntutan Rakyat.

Menteri Luar Negeri Kepresma Trisakti, Arief Rizquna, menyampaikan aksi ini bukanlah aksi reaksioner. Pasalnya, mahasiswa Trisakti sudah melakukan persiapan matang mulai dari konsolidasi, inventarisasi isu, sampai akhirnya mengakumulasikan kemarahan mahasiswa menjadi sebuah gerakan pada hari ini.

"Tuntutan yang kita bawa, kita sebut sebagai Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat," kata Arief ditemui di Monumen Tragedi 12 Mei.

Tritura mahasiswa Trisakti yakni:

1. Pemulihan ekonomi dan politik secara nasional.

2. Berantas inkompetensi dari pejabat negara.

3. Kembalikan supremasi sipil.