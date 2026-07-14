LRT Rawamangun-Manggarai Ditargetkan Beroperasi Agustus 2026, Pramono Harap Diresmikan Presiden

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjajal lintasan LRT Jakarta dari stasiun Pegangsaan Dua hingga Stasiun Kayu Manis pada Selasa (14/7). Adapun proyek LRT Fase 1A dan Fase 1B akan menghubungkan Stasiun Pegangsaan hingga Stasiun Manggarai.

Sekadar informasi, proyek LRT Fase 1A, Pegangsaan Dua-Velodrome saat ini telah beroperasi dan bisa digunakan masyarakat. Sementara LRT Fase 1B Rawamangun-Manggarai ditargetkan Pramono beroperasi Agustus 2026.

"LRT Jakarta ini sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Jakpro. Kemudian Jakpro mempunyai anak perusahaan yang namanya LRT Jakarta," kata Pramono di Stasiun LRT Rawamangun, Selasa (14/7/2026).

Pramono menyampaikan, bahwa progres LRT Fase 1B ini hampir rampung. Ia berharap rute baru tersebut nantinya diresmikan langsung oleh presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang ini progresnya sudah 95 persen dan kita mengharapkan pada bulan Agustus bisa diresmikan oleh Bapak Presiden," sambungnya.