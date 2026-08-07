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Usai Temuan Ratusan Senpi dan Narkoba, Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Islam Harapan Ibu Normal 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |11:30 WIB
Usai Temuan Ratusan Senpi dan Narkoba, Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Islam Harapan Ibu Normal 
Kuasa hukum yayasan sekolah, Hermawanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Islam Harapan Ibu, Pondok Pinang, Jakarta Selatan berjalan normal, meski sebelumnya ditemukan ratusan senjata api, amunisi, narkotika, hingga VCD pornografi di salah satu ruangan sekolah.

Berdasarkan pantauan di lokasi, aktivitas di lingkungan sekolah berlangsung seperti biasa. Proses belajar mengajar tetap berjalan, sementara para siswa terlihat mengikuti kegiatan sekolah tanpa adanya gangguan.

Kuasa hukum yayasan sekolah, Hermawanto, memastikan temuan ratusan senjata dan barang-barang ilegal tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

"Hari ini semua berjalan dengan baik. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, tidak terjadi gangguan apa pun di sekolah. Karena memang ketika proses kami melakukan pembongkaran ruangan itu dilakukan di luar jam pendidikan, di luar jam sekolah," ujar Hermawanto saat ditemui di halaman sekolah, Jumat (7/8/2026).

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Topik Artikel :
sekolah penemuan senpi senpi
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