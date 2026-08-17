Upacara Penurunan Bendera di Istana pada HUT Ke-81 RI Berjalan Khidmat

JAKARTA - Upacara penurunan Sang Saka Merah Putih Istana Negara, Jakarta, yang dilaksanakan Tim Paskibraka 'Indonesia Adil Makmur' berjalan khidmat pada Senin (17/8/2026) sore. Tim tersebut beranggotakan Baruno Wicaksono dari Jawa Barat sebagai Komandan Kelompok (Danpok) 17, Neeltje Deliana Insjowi Werimon dari Papua sebagai Pembawa Baki, Ismi Ulfaidah dari Sulawesi Barat sebagai Cadangan Baki, dan Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Nusa Tenggara Timur sebagai Danpok 8.

Kemudian, ada Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana dari Nusa Tenggara Barat sebagai Pengerek, Mirza Rafi Navazani dari Kalimantan Barat sebagai Pembentang, serta tiga petugas dari Serpihan Kelompok 8. Sementara itu, upacara penurunan bendera Merah Putih dipimpin oleh Kombes Pol. Jerrold Hendra Yosef Kumontoy sebagai Komandan Upacara.

Pantauan Okezone, upacara penurunan Sang Saka Merah Putih berawal dari laporan Komandan Upacara kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang merupakan Inspektur Upacara. Pada momen ini, Komandan Upacara Kombes Pol. Jerrold Kumontoy melaporkan bahwa upacara siap dimulai.

“Laksanakan!” tegas Presiden Prabowo.

Anggota Paskibraka kemudian memasuki lapangan upacara untuk melaksanakan upacara penurunan bendera Merah Putih. Mereka kemudian membentuk sebuah formasi tepat di depan tiang bendera.