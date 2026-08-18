Jenderal Bintang 3 Polri Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Batas Negara Laut Natuna

SERASAN – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan menjadi lokasi Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan perbatasan Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

PLBN Serasan merupakan salah satu gerbang laut Indonesia di wilayah Natuna yang berada di kawasan strategis perbatasan dan menghadap Laut Natuna Utara.

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen (Pol) Makhruzi Rahman, bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Makhruzi membacakan amanat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI, dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Dalam amanat tersebut, Presiden menekankan pentingnya mengoptimalkan keberadaan Pos Lintas Batas Negara sebagai bagian dari penguatan perekonomian nasional, termasuk sebagai pintu ekspor bagi berbagai komoditas produksi dalam negeri.

“Kita harus memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai salah satu pintu ekspor nasional. Target kita adalah membanjiri negara tetangga dengan berbagai komoditas hasil produksi dalam negeri,” ujar Makhruzi saat membacakan amanat Presiden di PLBN Serasan, dikutip, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, penguatan fungsi ekonomi di kawasan perbatasan perlu didukung strategi hilirisasi yang mampu menciptakan rantai pasok baru dan menghubungkan pusat-pusat produksi hingga ke wilayah perbatasan.

‘’Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di kawasan terdepan Indonesia,’’ ujarnya.

Selain aspek ekonomi, pembangunan kawasan perbatasan juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

‘’Pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran dalam memastikan pembangunan perbatasan berjalan secara terintegrasi serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,’’pungkasnya.