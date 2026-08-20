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Guru PPPK Berpeluang Diangkat Jadi PNS, DPR Dorong Wilayah 3T Jadi Prioritas

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |12:38 WIB
Guru PPPK Berpeluang Diangkat Jadi PNS, DPR Dorong Wilayah 3T Jadi Prioritas
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Stevano Rizki Adranacus
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JAKARTA - Komisi X DPR RI mendorong agar kebijakan pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memprioritaskan tenaga pendidik yang mengabdi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Stevano Rizki Adranacus mengatakan, guru PPPK telah memberikan kontribusi besar dalam menjalankan tugas pendidikan di berbagai daerah.

Menurutnya, peluang pengangkatan menjadi PNS dapat menjadi bentuk penghargaan sekaligus memberikan kepastian terhadap status dan kesejahteraan para guru.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah mendengar aspirasi masyarakat, khususnya terkait nasib para guru PPPK. Mereka telah mengabdi dan menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Stevano kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Legislator PDI Perjuangan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan kebijakan pengangkatan guru PPPK menjadi PNS tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek administratif. Pemerintah juga perlu melihat kondisi daerah dan kebutuhan tenaga pendidik di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan sumber daya.

Menurut Stevano, wilayah 3T harus mendapatkan perhatian khusus karena menghadapi tantangan pemerataan pendidikan yang lebih besar, mulai dari kondisi geografis hingga keterbatasan fasilitas pendidikan.

"Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah," ujarnya.

Stevano juga secara khusus mendorong agar Provinsi NTT mendapatkan perhatian dalam kebijakan tersebut. Dia menilai karakteristik geografis NTT dan tantangan pemerataan pendidikan di wilayah tersebut membutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.

"Secara khusus, saya mendorong agar NTT mendapat perhatian dalam kebijakan ini. Para guru di NTT telah mengabdi di tengah berbagai keterbatasan. Mereka layak mendapatkan kepastian dan penghargaan atas pengabdian tersebut," tegas Stevano.

 

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Topik Artikel :
PPPK DPR DPR RI
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