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Kurir Narkoba di Kalideres Nekat Bawa 1,1 Kg Sabu hingga Ribuan Butir Ekstasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |22:05 WIB
Kurir Narkoba di Kalideres Nekat Bawa 1,1 Kg Sabu hingga Ribuan Butir Ekstasi
Penangkapan narkoba (foto: Freepik)
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JAKARTA - Satresnarkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran gelap narkotika di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Seorang pria berinisial TE ditangkap beserta barang bukti sabu seberat 1,19 kilogram hingga ribuan butir ekstasi.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi mengatakan, pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud.

Dari penyelidikan itu, polisi menangkap tersangka TE di kawasan Green Royal Condo House, Jalan H Aseni Raya, Kalideres, Jakarta Barat, pada Selasa (4/8/2026) sore.

"Setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan, tim mendapatkan informasi bahwa target berada di lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, petugas melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai informasi dan kemudian melakukan pengamanan serta penggeledahan," kata Nasriadi, Sabtu (5/9/2026).

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu, ekstasi, hingga ganja. Rinciannya terdiri dari sabu seberat 1,19 kilogram, 4.137 butir tablet ekstasi, ekstasi yang telah dipecah seberat 228 gram, serta 227 gram ganja.

Tak hanya itu, polisi turut menemukan uang tunai dalam mata uang asing di dalam tas milik tersangka.

"Polisi juga menemukan uang tunai 831 Ringgit Malaysia yang berada di dalam tas milik tersangka," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
ekstasi Polres Jakbar Narkoba
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