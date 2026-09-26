Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Temukan Perhiasan Diduga Emas saat Geledah Kanwil BPN Jatim

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |21:10 WIB
KPK Temukan Perhiasan Diduga Emas saat Geledah Kanwil BPN Jatim
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan perhiasan yang diduga berbahan emas, saat menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur, pada Kamis (24/9/2026).

Selain perhiasan, tim penyidik KPK juga menyita uang senilai ratusan juta rupiah dalam penggeledahan tersebut.

"Dalam penggeledahan di Kanwil BPN Jatim, penyidik juga mengamankan beberapa perhiasan diduga emas, yang diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan para oknum," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).

Budi belum mengungkapkan berat maupun nilai pasti perhiasan yang ditemukan penyidik. Namun, berdasarkan estimasi awal, nilai perhiasan tersebut mencapai puluhan juta rupiah.

"Estimasi awal nilainya mencapai puluhan juta rupiah," ujarnya.

Budi mengatakan penyidik akan menelusuri maksud dan tujuan pihak terkait mengonversi uang yang diduga berasal dari penerimaan tersebut ke dalam bentuk perhiasan.

Sebelumnya, KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kasus korupsi ATR/BPN KPK korupsi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244387//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-e9Qd_large.jpg
KPK Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN Lampri di Nganjuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244272//jubir_kpk-2u6M_large.jpg
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Anggota BPK Bobby Rizaldi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244279//kejagung-s0Gf_large.jpg
Rugikan Rp401 Miliar, Kejagung Tetapkan Korporasi dan 4 Orang Jadi Tersangka Korupsi Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244270//bupati_gowa-WCvV_large.jpg
Jadi Tersangka, Bupati Gowa Tak Ditahan Kortas Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244263//kortas_tipidkor-hcGk_large.jpg
Bupati Gowa Tersangka, Kortas Polri Ungkap 4 Kasus yang Menjeratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244163//kpk-DsqL_large.jpg
KPK Sita Uang Ratusan Juta saat Geledah Kanwil BPN Jatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement