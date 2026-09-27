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24 Tahun Car Free Day di Jakarta, Animo Masyarakat Makin Tinggi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |10:29 WIB
24 Tahun Car Free Day di Jakarta, Animo Masyarakat Makin Tinggi
Kegiatan masyarakat di Car Free Day Jakarta.
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JAKARTA — Memasuki usia ke-24 tahun pada 22 September 2026, antusiasme masyarakat mengikuti Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jakarta tetap tinggi. Hal itu terlihat dari padatnya aktivitas warga di kawasan bebas kendaraan tersebut pada Minggu (27/9/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, masyarakat tampak antusias menikmati suasana CFD hingga menjelang batas akhir kegiatan pada pukul 10.00 WIB.

Beragam aktivitas dilakukan warga di sepanjang ruas jalan utama tersebut. Sebagian besar memanfaatkan momen ini untuk berolahraga, seperti lari pagi, bersepeda, hingga bermain sepatu roda.

Aktivitas olahraga ini diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan kelompok usia. Selain berolahraga, tidak sedikit warga yang sekadar berjalan santai menikmati suasana kota yang sejenak terbebas dari lalu lintas kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan bahwa penyelenggaraan CFD tahun ini juga menjadi bagian penting dari komitmen menjaga kualitas udara di ibu kota.

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