Mantan PM Malaysia Dirawat di RS Setelah Sang Istri Meninggal Dunia

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dirawat di rumah sakit menyusul meninggalnya sang istri, demikian dilaporkan media pemerintah pada Rabu (30/9/2026).

Mahathir dirawat di Institut Jantung Negara (IJN) untuk menjalani observasi pada Selasa, (29/9/2026). Informasi ini disampaikan oleh putranya, Mukhriz Mahathir, sebagaimana dikutip oleh kantor berita Bernama.

Tokoh negarawan berusia 101 tahun itu masuk rumah sakit sehari setelah istrinya, Siti Hasmah Mohd Ali, meninggal dunia di rumah sakit yang sama.

Siti Hasmah meninggal dunia pada Senin, (28/9/2026) di IJN pada usia 100 tahun setelah kondisinya memburuk akibat serangan jantung, dan jenazahnya dimakamkan pada hari yang sama.

Mahathir dan Siti Hasmah, yang keduanya berlatar belakang pendidikan kedokteran, membina rumah tangga selama 70 tahun dan dikaruniai tujuh orang anak.

(Rahman Asmardika)

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