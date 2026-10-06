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Houthi Lancarkan Serangan Balasan, Rudal dan Drone Gempur Bandara Arab Saudi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |16:41 WIB
Houthi Lancarkan Serangan Balasan, Rudal dan Drone Gempur Bandara Arab Saudi
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RIYADH — Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melancarkan serangan rudal langsung terhadap bandara internasional utama di Riyadh. Serangan ini merupakan bagian dari rentetan gelombang gempuran berskala besar yang menyasar bandara, pangkalan militer, dan infrastruktur minyak di seluruh wilayah Arab Saudi.

Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyampaikan pada Senin, (5/10/2026) malam bahwa kelompok tersebut—yang secara resmi dikenal sebagai Ansar Allah—melakukan tiga operasi menggunakan "sejumlah besar" rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat nirawak (drone). Langkah ini diklaim sebagai balasan atas peningkatan serangan yang didukung Saudi terhadap Yaman.

Serangan pertama menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan diklaim mengenai sasaran secara "langsung dan tepat" oleh Saree, yang juga menyebutkan adanya gangguan pada lalu lintas udara. Serangan kedua menyasar kilang minyak Saudi Aramco di Rabigh; Houthi mengklaim gempuran tersebut memicu kebakaran di lokasi. Adapun operasi ketiga dilaporkan menyasar Bandara Abha, pangkalan udara Khamis Mushait, kamp militer Aqeefah, serta sejumlah "lokasi sensitif" lainnya di Najran dan Jizan.

Ledakan keras dilaporkan terdengar di Riyadh bagian utara, dekat Bandara King Khalid, menurut laporan AFP.

Pihak berwenang Saudi belum memberikan tanggapan spesifik mengenai klaim serangan langsung ke bandara dan kilang minyak tersebut, maupun mengonfirmasi dampak gangguan di Bandara King Khalid. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi hanya mengeluarkan pernyataan umum yang mengecam serangan berkelanjutan Houthi terhadap Riyadh, beberapa kota lain, serta "fasilitas sipil dan ekonomi," sembari menegaskan kembali hak kerajaan untuk memberikan tanggapan balasan.

 

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