Demo Buruh Bubar, Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Kembali Dibuka

Jalan Gatot Subroto kembali dibuka usai Buruh bubarkan diri di depan Gedung DPR (foto: Okezone)

JAKARTA - Ribuan buruh yang melakukan aksi demo kawal pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, mulai membubarkan diri dari depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (6/10/2026) ini. Petugas kepolisian kembali membuka Jalan Gatot Subroto yang sebelumnya sempat ditutup itu.

Berdasarkan pantauan Okezone di Jalan Gatot Subroto, ruas jalan Gedung DPR RI kembali dibuka pada sekira pukul 13.40 WIB. Arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi pun terpantau macet.

Kemacetan tidak hanya terjadi di jalur arteri, tapi juga di Jalan Tol Dalam Kota dari arah Semanggi menuju Slipi. Ribuan buruh yang sejak pagi tadi melakukan aksi demo mulai membubarkan dirinya sejak sekira pukul 13.15 WIB, pasca pimpinan DPR RI menemui mereka.

Petugas kepolisian tampak melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI guna mengurai kemacetan yang terjadi. Khususnya di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda dari arah Semanggi menuju Slipi ataupun menuju kawasan SUGBK.