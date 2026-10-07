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Rekam Jejak Thevi Angandowa Zebua, Jenderal Gultor Kopassus yang Jabat Pangdam Sobe Sonbai

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |04:00 WIB
Rekam Jejak Thevi Angandowa Zebua, Jenderal Gultor Kopassus yang Jabat Pangdam Sobe Sonbai
Profil Mayjen Thevi Angandowa Zebua/ist
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Salah satunya Kodam XXVII/Sobe Sonbai.

Kodam XXVII/Sobe Sonbai merupakan Komando kewilayahan pertahanan militer yang meliputi provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini, Kodam XXVII/Sobe Sonbai dipimpin oleh Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua. Ada dua satuan tempur di Kodam tersebut, yaitu Brigif 21/Komodo dan Brigif TP 42/Ksatria Elang Floris.

Profil  Mayjen Thevi Angandowa Zebua

Mayjen Thevi saat ini menjabat sebagai Pangdam XXVII/Sobe Sonbai. Lulusan Akmil 1993 ini lahir di Jambi pada 21 Juli 1971.  Karier militernya banyak dihabiskan di Korps Baret Merah Kopassus.

Dia mulai sebagai Danyon 812/Ban Sat 81/Gultor (2009–2010). Pada 2014–2015, ia menjabat Asren Danjen Kopassus,  Selanjutnya Dansat 81/Gultor Kopassus (2015–2016).

Selanjutnya dia ditunjuk sebagai Asops Kasdam VII/Wirabuana (2016–2017) dan Danrindam XVII/Cenderawasih (2017–2018).

Setelah itu pada 2018–2020, ia menjadi Pamen Denmabesad, Pamen Ahli Danjen Kopassus Bidang Gultor.

 

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