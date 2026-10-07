Tak Hanya Korupsi, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Didakwa TPPU Rp350 Miliar

Febrie Adriansyah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 7 Oktober 2026.

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil korupsi dengan total nilai mencapai Rp350 miliar. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan tersebut dilakukan Febrie bersama tiga rekannya, yakni Ferry Yanto Hongkiriwang, Don Ritto, dan Nurman Herin, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Dugaan TPPU tersebut terungkap saat jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Total pencucian uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp350 miliar, terdiri dari Rp346.743.821.282,00 dan USD 440.990, serta penerimaan aset berupa saham, tanah, dan/atau bangunan melalui Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto.

"Bahwa penerimaan uang seluruhnya berjumlah Rp346.743.821.282,00 dan USD 440.990, penerimaan saham, tanah dan/atau bangunan oleh terdakwa melalui Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, dan Ferry Yanto tersebut, diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana korupsi," ujar jaksa penuntut umum.

Secara terperinci, penerimaan-penerimaan tersebut terdiri dari:

I. Bersama Ferry Yanto Hongkiriwang:

A. Penerimaan uang sejumlah SGD 5.000.000 (atau setidak-tidaknya setara dengan Rp55.000.000.000,00) dari Tan Kian melalui Ferry Yanto Hongkiriwang terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

B. Penerimaan saham senilai Rp14.000.000.000,00 dari Michael Njoman selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS) melalui Ferry Yanto Hongkiriwang dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi (PT TMA) terkait penyelesaian sisa kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (PT KNI).

C. Penerimaan uang seluruhnya berjumlah Rp20.600.000.000,00 dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria selaku Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP).