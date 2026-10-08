Terungkap! Netanyahu Diduga Manipulasi Catatan Peringatan Sebelum Serangan 7 Oktober

JAKARTA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu diduga memanipulasi catatan resmi terkait pengarahan dan peringatan keamanan yang diterimanya, sebelum serangan 7 Oktober 2023.

Temuan tersebut berdasarkan penyelidikan ekstensif yang membandingkan catatan asli dengan dokumen yang dipublikasikan Netanyahu. Penyelidikan itu menyebut sejumlah konteks penting diubah dan catatan tertentu dihilangkan untuk menggambarkan kembali sikap Netanyahu sebelum perang.

Investigasi yang dilakukan harian Yedioth Ahronoth bersama media afiliasinya, Ynet, membandingkan dokumen setebal 55 halaman yang dirilis Netanyahu pada Februari dengan transkrip asli pemerintah, notulen rapat, serta kesaksian resmi.

Hasil peninjauan tersebut menemukan adanya penghapusan dan perubahan susunan kalimat secara sistematis. Perubahan terutama berkaitan dengan peringatan mendesak yang disampaikan pejabat intelijen dalam beberapa bulan sebelum serangan lintas batas 7 Oktober.

Dalam dokumen yang dirilis pada Februari, Netanyahu digambarkan sebagai sosok yang berulang kali mendorong pembunuhan terarah terhadap komandan senior Hamas. Dokumen tersebut juga menggambarkan para kepala militer dan intelijen sebagai pihak yang enggan mengambil tindakan serta lebih memilih mempertahankan ketenangan di Gaza.