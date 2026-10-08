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Ketua KPK Sindir Nusron Wahid Soal Atur Waktu Usai Absen Pemeriksaan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |09:15 WIB
Ketua KPK Sindir Nusron Wahid Soal Atur Waktu Usai Absen Pemeriksaan
Ketua KPK Setyo Budiyanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menilai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid kurang bisa mengatur waktu. Pernyataan itu disampaikan Setyo setelah Nusron tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan KPK.

Nusron sedianya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN pada Rabu (7/10). Menurut Setyo, surat panggilan tersebut telah dilayangkan penyidik sejak awal pekan lalu.

"Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal minggu lalu, jadi kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di Kementerian, sepertinya dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu," kata Setyo kepada wartawan, Kamis (8/10/2026).

Setyo kemudian menyinggung pernyataan Nusron, yang sebelumnya menyatakan akan menghormati proses penegakan hukum. Ia berharap komitmen tersebut tetap dijalankan Nusron dengan memenuhi panggilan penyidik KPK.

"Menteri ini kan pernah menyatakan di media, hari Jumat, 18 September bahwa akan menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK serta mengikuti dan akan membantu proses yang ada. KPK berharap, yang bersangkutan komitmen," tegas Setyo.

 

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Topik Artikel :
Kasus korupsi KPK Nusron Wahid
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