Rumah di Kompleks KPAD Cijantung Jadi Markas Judol, 11 Operator Ditangkap!

JAKARTA - TNI AD mengungkap dugaan sebuah rumah di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur (Jaktim), yang dijadikan markas judi online (judol). Sebanyak 11 orang yang diduga berperan sebagai operator diamankan, pada Minggu 4 Oktober 2026.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Dony Pramono mengatakan, sejumlah barang bukti turut diamankan dari lokasi. Barang bukti tersebut terdiri atas 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.

Dony memastikan, tidak ada prajurit TNI di antara 11 orang yang diamankan. Mereka seluruhnya merupakan warga sipil.

”Dari 11 orang yang diamankan, seluruhnya merupakan warga sipil. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan, yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut,” kata Dony, Kamis (8/10/2026).

Selain mengamankan 11 operator dan sejumlah barang bukti, rumah tersebut kini telah dipasang garis polisi. Aliran listrik di lokasi juga telah dipadamkan. Langkah tersebut dilakukan untuk kepentingan pengamanan serta pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Menurut Dony, tindakan itu dilakukan jajaran TNI AD setelah menerima laporan dan kepedulian warga yang mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di salah satu rumah di lingkungan tersebut. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti personel Kodim 0505/Jaktim bersama unsur kewilayahan yang pertama kali mendatangi lokasi.

”Tindakan cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD dalam membantu mengungkap dan memberantas praktik judi online yang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital,” ujar Dony.