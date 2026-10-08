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Wamensesneg Tegaskan Belum Ada Surpres Pergantian Panglima TNI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |12:09 WIB
Wamensesneg Tegaskan Belum Ada Surpres Pergantian Panglima TNI
Wamenseneg, Bambang Eko Suhariyanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamenseneg), Bambang Eko Suhariyanto menegaskan, bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengirim surat Presiden (Surpres) terkait usulan nama pergantian Panglima TNI.

Diketahui, isu pergantian ini belakangan menjadi perbincangan. Pergantian Panglima ini juga menyusul proses pergantian Kapolri sebelumnya.

"Belum, belum ada sampai sekarang," kata Bambang di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Saat disinggung soal apakah kemungkinan satu nama calon Panglima TNI yang akan dikirim ke DPR, Wamenseneg kembali menegaskan bahwa pemerintah belum mengirim Surpres yang dimaksud.

"Kita belum ada mengirim-mengirim Surpres tentang pergantian Panglima sampai sekarang, belum ada," pungkasnya.

 

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