Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sapa Sherly Tjoanda, Tamu Langsung Tepuk Tangan: Pemilu Masih Lama

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |14:42 WIB
Prabowo Sapa Sherly Tjoanda, Tamu Langsung Tepuk Tangan: Pemilu Masih Lama
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyapa Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda saat menghadiri peluncuran dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Kamis (8/10/2026).

Saat nama Sherly disebut Prabowo, para tamu yang hadir pun langsung memberikan tepuk tangan meriah. “Gubernur Maluku Utara, Saudari Sherly Tjoanda,” ujar Prabowo.

Sherly yang berada di antara tamu undangan kemudian berdiri dari tempat duduknya dan tersenyum ke arah Prabowo. Tepuk tangan pun terdengar semakin meriah.

Prabowo kemudian heran melihat respons tamu undangan yang begitu meriah saat nama Sherly disebut. Dia pun berkelakar bahwa pelaksanaan pemilu masih lama.

“Kok tepuk tangannya paling keras? Pemilu masih lama,” ucap Prabowo yang langsung disambut tawa para tamu undangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246684//presiden_prabowo-uXih_large.png
Prabowo Luncurkan 11 Proyek Hilirisasi Senilai Rp180 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246676//prabowo-m6Yc_large.jpg
Prabowo: Jangan Kasih Podium, Aku Bisa Pidato 3 Jam Lho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246669//jokowi-0hrS_large.jpg
Bertemu Prabowo, Jokowi Ngaku Tak Bahas Putusan MK soal Ijazah Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246601//presiden_prabowo_subianto-ICiV_large.jpeg
Prabowo Bertolak ke Halmahera Tengah, Luncurkan 11 Proyek Industri Senilai Rp180 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246476//tni-0dpW_large.jpg
800 Pati TNI-Polri Dikumpulkan di Istana, Prabowo: Saya Undang Jelang Dua Tahun Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246446//pemerintah-XeGf_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Ratusan TNI-Polri, Menko Polkam: Untuk Dukung Program Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement