Prabowo Sapa Sherly Tjoanda, Tamu Langsung Tepuk Tangan: Pemilu Masih Lama

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyapa Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda saat menghadiri peluncuran dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Kamis (8/10/2026).

Saat nama Sherly disebut Prabowo, para tamu yang hadir pun langsung memberikan tepuk tangan meriah. “Gubernur Maluku Utara, Saudari Sherly Tjoanda,” ujar Prabowo.

Sherly yang berada di antara tamu undangan kemudian berdiri dari tempat duduknya dan tersenyum ke arah Prabowo. Tepuk tangan pun terdengar semakin meriah.

Prabowo kemudian heran melihat respons tamu undangan yang begitu meriah saat nama Sherly disebut. Dia pun berkelakar bahwa pelaksanaan pemilu masih lama.

“Kok tepuk tangannya paling keras? Pemilu masih lama,” ucap Prabowo yang langsung disambut tawa para tamu undangan.