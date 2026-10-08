Prabowo: Jangan Kasih Podium, Aku Bisa Pidato 3 Jam Lho

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkelakar tidak ingin pidato terlalu lama ketika menghadiri acara Groundbreaking dan Komersialisasi 11 Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

“Saudara-saudara sekalian, saya kira janganlah terlalu panjang ya pidato saya, benar? Hah? Jangan... Jangan kasih podium ke Prabowo Subianto!” kata Prabowo disambut tawa hadirin.

Prabowo kemudian mengaku bisa berpidato selama tiga jam. Dia bahkan bertanya kepada hadirin apakah mereka bersedia duduk selama itu untuk mendengarkan pidatonya.

"Benar! Aku bisa pidato 3 jam lho. Mau kau duduk 3 jam di situ?" ujar Prabowo.

"Mau!" jawab hadirin.