Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-12, Partai Perindo Usung Tema 'Bersatu, Berdaya, dan Berdampak'

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |15:33 WIB
HUT Ke-12, Partai Perindo Usung Tema 'Bersatu, Berdaya, dan Berdampak'
Ketua Pelaksana Rangkaian HUT ke-12 Partai Perindo, Amy Kamila (Foto: Zakky Mubarok/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menyiapkan serangkaian agenda penting yang melibatkan seluruh jajaran pengurus hingga anggota legislatif dari berbagai daerah dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12. Namun, peringatan kali ini digelar dengan sederhana.

"Dalam rangkaian acara di antaranya ada Persatuan Muda Summit, kemudian juga ada Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dan juga ada bimbingan teknis (Bimtek) untuk anggota legislatif," ujar Ketua Pelaksana Rangkaian HUT ke-12 Partai Perindo, Amy Kamila di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).

Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Penyandang Disabilitas DPP Partai Perindo itu menyampaikan peringatan tahun ini akan diisi dengan berbagai kegiatan strategis. Rangkaian kegiatan mengusung semangat untuk menghimpun kembali energi serta memberikan motivasi baru bagi seluruh kader dan pengurus.

Hal ini sejalan dengan tema besar yang diusung Partai Perindo dalam peringatan HUT kali ini, yaitu Bersatu, Berdaya, dan Berdampak. "Tujuannya kami juga ingin menghimpun kembali, memberikan semangat dan motivasi kembali sebagaimana tagline-nya yaitu 'Bersatu, Berdaya, dan Berdampak'. Ini menjadi akselerator, kita ingin memberikan kerja-kerja nyata kepada masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Amy menegaskan, Partai Perindo tidak hanya hadir untuk mendengar aspirasi publik, tetapi juga berfokus memberikan bukti serta kontribusi langsung yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.

"Memberikan bukti nyata bahwa Partai Perindo bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan aksi-aksi nyata yang telah kita himpun bersama dengan para pengurus dan juga anggota legislatif yang telah membersamai kita selama ini," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246694/partai_perindo-M47s_large.jpg
HUT Ke-12 Partai Perindo, Sekjen Ferry Kurnia Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/340/3246406/perindo-yQOG_large.jpg
Fiskal Terbatas, Legislator Ary Buraen Ajak Pemkab Kupang Fokus Layanan Dasar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/340/3246001/perindo-NEey_large.jpg
Legislator Dapot Hutagalung Dorong Perda Jaminan Sosial Lindungi Ekonomi Keluarga di Bengkalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/340/3243860/perindo-Krqp_large.jpg
Bantu Warga Terisolasi, Legislator Perindo Perjuangkan Akses Penerangan 100 KK di Kampung Niku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/340/3242353/perindo-B9So_large.jpg
Dorong Pemulihan, Perindo Sikka Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palue Terdampak Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/338/3241990/puspadaya-IAQq_large.jpg
Puspadaya Desak Polisi Transparan Usut Dugaan TPKS Libatkan Artis BP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement