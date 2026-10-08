HUT Ke-12, Partai Perindo Usung Tema 'Bersatu, Berdaya, dan Berdampak'

JAKARTA - Partai Perindo menyiapkan serangkaian agenda penting yang melibatkan seluruh jajaran pengurus hingga anggota legislatif dari berbagai daerah dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12. Namun, peringatan kali ini digelar dengan sederhana.

"Dalam rangkaian acara di antaranya ada Persatuan Muda Summit, kemudian juga ada Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dan juga ada bimbingan teknis (Bimtek) untuk anggota legislatif," ujar Ketua Pelaksana Rangkaian HUT ke-12 Partai Perindo, Amy Kamila di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).

Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Penyandang Disabilitas DPP Partai Perindo itu menyampaikan peringatan tahun ini akan diisi dengan berbagai kegiatan strategis. Rangkaian kegiatan mengusung semangat untuk menghimpun kembali energi serta memberikan motivasi baru bagi seluruh kader dan pengurus.

Hal ini sejalan dengan tema besar yang diusung Partai Perindo dalam peringatan HUT kali ini, yaitu Bersatu, Berdaya, dan Berdampak. "Tujuannya kami juga ingin menghimpun kembali, memberikan semangat dan motivasi kembali sebagaimana tagline-nya yaitu 'Bersatu, Berdaya, dan Berdampak'. Ini menjadi akselerator, kita ingin memberikan kerja-kerja nyata kepada masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Amy menegaskan, Partai Perindo tidak hanya hadir untuk mendengar aspirasi publik, tetapi juga berfokus memberikan bukti serta kontribusi langsung yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.

"Memberikan bukti nyata bahwa Partai Perindo bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan aksi-aksi nyata yang telah kita himpun bersama dengan para pengurus dan juga anggota legislatif yang telah membersamai kita selama ini," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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