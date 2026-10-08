Rumah di Kapuk Muara Terbakar, 21 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran menghanguskan rumah tinggal di kawasan Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Dikutip dari data command center damkar, sebanyak 105 personel pemadam kebakaran (damkar) diterjunkan untuk memadamkan kobaran api di rumah tinggal tersebut.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara, mengungkapkan menerima laporan aduan dari masyarakat pada pukul 06.15 WIB WIB.

Setelah itu petugas langsung dikerahkan dan tiba di lokasi pada pukul 06.20 WIB untuk dilakukan pemadaman.

Sebanyak 21 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api si jago merah.

Hingga berita ini ditulis belum diketahui secara pasti penyebab dan korban jiwa dari adanya kebakaran tersebut. Petugas dari pemadam kebakaran juga masih berusaha untuk mencoba memadamkan kebakaran api.

(Awaludin)

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