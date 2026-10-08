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Tabung Oksigen 50 Kg Meledak di Gudang Kelapa Gading, 1 Pegawai Tewas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |11:39 WIB
Tabung Oksigen 50 Kg Meledak di Gudang Kelapa Gading, 1 Pegawai Tewas
Polisi tengah menyelidikan karyawan tewas terkena ledakan tabung gas (foto; dok ist)
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JAKARTA - Seorang pegawai tewas setelah tabung oksigen meledak saat proses pengisian di PT Sinergi Berkat Gasindo, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Rabu 7 Oktober 2026. Korban tewas diketahui bernama Slamet Nur Alimin (19), sedangkan satu pegawai lainnya, Tedi Irawan (47), mengalami luka-luka.

Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Girindra Wardana Akbar menjelaskan, peristiwa bermula ketika salah satu pegawai tengah mengisi tabung oksigen. Saat itu, korban hendak menutup valve oksigen dan sempat mundur satu langkah.

"Ledakan terjadi pada saat salah satu karyawan sedang mengisi tabung oksigen berukuran kurang lebih 50 kilogram dari tabung utama berukuran 10 ton," ujar Girindra, dikutip Kamis (8/10/2026).

"Pada saat mau menutup valve oksigen, saudara Nur Alimin mundur satu langkah ke belakang, tiba-tiba terdengar suara ledakan," sambungnya.

Usai ledakan terjadi, warga sekitar langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Saat itu, salah satu saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai.

 

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