Putin Tawarkan Bantuan Akhiri Perang Iran, Apa Respons Pezeshkian?

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan bantuan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah, saat bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Turkmenistan.

“Kami siap melakukan segala yang berada dalam kemampuan kami untuk berkontribusi pada penyelesaian situasi ini,” kata Putin dalam pertemuan, seperti dilaporkan kantor berita Rusia, Tass, dilansir dari Al Jazeera, Jumat (9/10/2026).

Putin juga menilai, Iran telah melakukan “upaya nyata” untuk mengakhiri perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Sementara itu, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak akan meninggalkan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pernyataan itu disampaikan menurut keterangan resmi Kepresidenan Iran.

“Kami sedang berdialog; namun, setiap kali kami berbicara dengan AS, mereka melancarkan serangan baru. Meskipun demikian, kami tidak akan meninggalkan meja perundingan,” ujar Pezeshkian.

Pertemuan Putin dan Pezeshkian berlangsung di Turkmenistan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Persemakmuran Negara-Negara Merdeka yang dijadwalkan dimulai pada Jumat 9 Oktober 2026.

(Awaludin)

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