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Presiden Mesir Bakal Kunjungi Indonesia Usai Lawatan ke Korsel dan Malaysia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |09:30 WIB
Presiden Mesir Bakal Kunjungi Indonesia Usai Lawatan ke Korsel dan Malaysia
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi (foto: dokist)
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JAKARTA - Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dijadwalkan mengunjungi Indonesia, dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan lawatan ke Korea Selatan dan Malaysia.

Dikutip dari laman resmi Kepresidenan Mesir, kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lawatan El-Sisi ke sejumlah negara Asia. El-Sisi bertolak ke Korea Selatan pada Selasa (6/10/2026) dan dijadwalkan berada di negara tersebut hingga Jumat (9/10/2026). Selanjutnya, El-Sisi akan berkunjung ke Malaysia dan Indonesia.

“Lawatan tersebut akan diawali dengan kunjungan kenegaraan ke Republik Korea. Di sana, Presiden El-Sisi akan menggelar pembicaraan dengan Presiden Korea Lee Jae Myung,” ungkap Juru Bicara Kepresidenan Mesir sekaligus Duta Besar, Mohamed El-Shennawy dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Selama kunjungan tersebut, El-Shennawy mengatakan bahwa El-Sisi juga akan berpartisipasi dalam pertemuan meja bundar bersama para CEO dan perwakilan perusahaan besar Korea Selatan.

Rangkaian lawatan itu juga mencakup kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan kunjungan ke Indonesia. Namun, pengumuman tersebut belum merinci tanggal kedatangan El-Sisi di Indonesia maupun agenda pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Lawatan tersebut juga mencakup kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan kunjungan ke Republik Indonesia,” ujar El-Shennawy.

 

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