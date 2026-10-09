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Namanya Masuk Bursa Calon Panglima TNI, Maruli: Saya Enggak Tahu

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |15:44 WIB
Namanya Masuk Bursa Calon Panglima TNI, Maruli: Saya Enggak Tahu
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons isu dirinya masuk bursa calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto. Maruli mengaku belum mendapat pembicaraan resmi terkait isu tersebut.

“Ya saya enggak tahu, legalnya belum ada yang bicara dengan saya secara struktur, ya,” kata Maruli kepada wartawan di Mabesad, Jumat (9/10/2026).

Maruli mengaku menerima banyak pesan WhatsApp yang menyampaikan kabar mengenai pergantian Panglima TNI. Namun, ia mengatakan informasi tersebut masih simpang siur.

“Isu kanan-kiri banyak yang WA ke saya, ya menyampaikan katanya sudah, ternywwwwwwwwwwwata Pak Wakil DPR menyampaikan pada pers belum ada,” ujarnya.

 

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