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KSAD Targetkan 5.000 Jembatan Rampung Tahun Ini, 2.828 Sudah Selesai

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |15:37 WIB
KSAD Targetkan 5.000 Jembatan Rampung Tahun Ini, 2.828 Sudah Selesai
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menargetkan pembangunan 5.000 jembatan rampung pada 2026. Hingga Jumat (9/10/2026), sebanyak 2.828 jembatan telah selesai dibangun.

Maruli menyampaikan hal tersebut saat memaparkan program TNI AD dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi dan perwakilan 37 media di Gedung A.H. Nasution, Mabesad, Jakarta. Acara itu turut dihadiri Direktur Pemberitaan iNews Media Group Syafril Nasution, Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, serta sejumlah pejabat utama Mabesad.

“Sampai dengan saat ini kita sedang mengerjakan 4.477. Baru minggu depan kita akan tambah lagi karena saya sudah berjanji pada Presiden untuk menyelesaikan 5.000 di tahun ini. Sudah selesai 2.828,” kata Maruli.

Ia menjelaskan, pembangunan jembatan menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Menurut Maruli, kebutuhan akan jembatan juga terlihat ketika bencana melanda sejumlah daerah dan menyebabkan akses masyarakat terputus.

 

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