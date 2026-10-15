Komisi I DPR Dikabarkan Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI, Ini Kata TB Hasanuddin

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menanggapi kabar yang menyebut Komisi I DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI pada Kamis (15/10/2026).

TB Hasanuddin menegaskan, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Dia menyebut, agenda Komisi I DPR RI hari ini tidak berkaitan dengan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.

“Jadi begini, hari ini tidak benar kalau di Komisi I ada acara fit and proper test untuk calon Panglima TNI. Tidak ada itu, hoaks,” kata TB Hasanuddin saat dikonfirmasi.

Dia menjelaskan, anggota Komisi I DPR RI memang dijadwalkan hadir dalam rapat pada pukul 12.30 WIB. Namun, agenda yang direncanakan adalah rapat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

TB Hasanuddin mengaku belum mendapatkan informasi mengenai materi yang akan dibahas dalam rapat koordinasi tersebut. Meski demikian, dia memperkirakan pembahasan berkaitan dengan politik luar negeri.

Selain rapat koordinasi dengan Kemlu, Komisi I DPR RI juga dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).