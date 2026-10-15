Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi I DPR Dikabarkan Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI, Ini Kata TB Hasanuddin

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |11:54 WIB
Komisi I DPR Dikabarkan Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI, Ini Kata TB Hasanuddin
Ilustrasi Okezone
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menanggapi kabar yang menyebut Komisi I DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI pada Kamis (15/10/2026).

TB Hasanuddin menegaskan, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Dia menyebut, agenda Komisi I DPR RI hari ini tidak berkaitan dengan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.

“Jadi begini, hari ini tidak benar kalau di Komisi I ada acara fit and proper test untuk calon Panglima TNI. Tidak ada itu, hoaks,” kata TB Hasanuddin saat dikonfirmasi.

Dia menjelaskan, anggota Komisi I DPR RI memang dijadwalkan hadir dalam rapat pada pukul 12.30 WIB. Namun, agenda yang direncanakan adalah rapat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

TB Hasanuddin mengaku belum mendapatkan informasi mengenai materi yang akan dibahas dalam rapat koordinasi tersebut. Meski demikian, dia memperkirakan pembahasan berkaitan dengan politik luar negeri.

Selain rapat koordinasi dengan Kemlu, Komisi I DPR RI juga dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247849//tni-VGxC_large.jpg
Satsiber TNI Kembangkan Pertahanan Nasional ‘Mata Dewa’, Apa Fungsinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247737//tni-Xa5C_large.jpg
Mengintip Tradisi Pembaretan Prajurit Komando Korpasgat, Pasukan Elite TNI AU yang Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247724//batalyon_sniper-kfDA_large.jpg
TNI AL Godok Pembentukan Batalyon Sniper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247563//presiden_prabowo_subianto-OyBn_large.jpg
Prabowo Minta TNI-Polri Latih Polisi Hutan, Targetnya 70.000 Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/337/3247177//tni-8rAO_large.jpg
Eks Ajudan Jokowi Mayjen Rudy Saladin Dimutasi Jadi Wadansesko TNI, Peraih Adhi Makayasa 1997
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/337/3247173//tni-1nLm_large.jpg
Panglima TNI Mutasi Brigjen Vivin Alivianto Jadi Inspektur Kopassus, Promosi Jabatan Bintang 2!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement